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ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:09 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوة توعوية للعاملين بصالونات الحلاقة والكواڤيرات "رجالي ونسائي" بمركز إهناسيا، لتوعيتهم بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال الأمراض والأوبئة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحه للقضاء على ڤيرس سي.

وركزت الندوة على توعية العاملين في هذا المجال وإعلامهم بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بمحال الحلاقة والكوافيرات لتجنب انتشار العدوى، وأنه من لم يلتزم بالتعليمات سوف يتم سحب الترخيص منه ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتقال الأمراض والأوبئة، تحت شعار الوقاية خير من العلاج.

وتأتي الندوة تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، على أن تشمل الحملات كافة المهن ذات الاتصال المباشر بالمواطنين، والأماكن التي يتم تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وتشهد إزدحامًا في أوقات الذروة، والتأكيد على تفعيل شعار "الوقاية خير من العلاج" وذلك بجانب التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات التي توفرها الدولة.

ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
ندوة توعوية لـ"مصففي الشعر" لمنع انتقال الأمراض في بني سويف (صور)
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