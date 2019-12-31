وزارة الصناعة: هيئة تنمية الصادرات ساعدت 300 شركة على التصدير في 2019

كشفت وزارة التجارة والصناعة أن هيئة تنمية الصادرات التابعه لها نجحت خلال عام 2019 في تنظيم نحو 27 معرض دولى متخصص في 16 دولة على مستوي العالم، كما ساعدت عدد من الشركات على التصدير للخارج.

وأضافت" وزارة الصناعة" أن تلك المعارض شهدت مشاركة 856 شركة مصرية تعمل في قطاعات مواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والطباعه والتغليف، والكيماويات، والصناعات الطبيه، والهندسة والجلود، بجانب الصناعات الحرفية واليدوية.

وأضافت" الوزارة" أن الهيئة قامت بأستقدام 812 مشتري أجنبي للمعرض التى قامت على أرض مصر، مشيرة إلى أنها عقدت لقاءات مع ممثلي 300 شركة مصرية لتأهليها للتصدير.