هيا العبيد تنتهي من تسجيل حلقات برنامجها الجديد في القاهرة

انتهت الإعلامية وخبيرة التجميل هيا العبيد، من تسجيل حلقات برنامجها الجديد في القاهرة، أمس، استعدادا لعرضه بداية من العام الجديد.

وسجلت هيا العبيد، عدة حلقات من برنامجها "هيا والنجوم" داخل القاهرة والإسكندرية مع عدد من مشاهير الموضة والأزياء، بالإضافة إلى عدد من خبراء المكياج والتجميل في القاهرة.

والمقرر انطلاق البرنامج مطلع شهر فبراير من العام المقبل عبر إحدى الشاشات المشفرة على شبكة "ألفا".

على صعيد أخر، اتجهت هيا العبيد إلى الكويت لتسجيل عدة حلقات عن الموضة والتراث الكويتي، ومنها إلى دولة الإمارات.

يذكر أن هيا احتفلت منذ أيام بتكريمها بجائزة الكويت للإبداع لعام 2019 ضمن أهم 100 شخصية إبداعية من الكويت والعالم العربي.