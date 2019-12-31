وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 4 آلاف شاب على مختلف أنواع التكنولوجيا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الخدمات الإليكترونية تنعكس إيجابيًا على مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري، متابعًا: "نستهدف تدريب 4 آلاف شاب على مختلف أنواع التكنولوجيا، وتستهدف أكثر من 20 ألف في عام 2020".





وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير 1.4 مليار دولار قيمة الاستثمارات بالبنية التحتية المعلوماتية لتطوير الإنترنت.



