البترول: إنشاء أول شركة لإنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في التحويل لمركز إقليمي للطاقة، لافتًا إلى أن عام 2019 شهد إصلاح هيكل التسعير للمواد البترولية ليصبح كل 3 شهور.



وأضاف "عبد العزيز"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن القطاع الخاص يشارك بقوة في مشروعات التكرير في مسطرد وأسيوط.



وتابع: " تم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجاري تنفيذها في الإسكندرية ودمياط ومشروعات إنشاء الألواح الخشبية من المخلفات الزراعية، لافُتا إلى أن عام 2020 سيشهد إنشاء أول شركة لإنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية.



وأكد المتحدث باسم وزارة البترول: "جاري تنفيذ مشروعات أخري في 2020 وسوف نستكمل تطوير حقل ظهر ونستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للحقل التي تقدر حاليا بـ أكثر من 3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي".

