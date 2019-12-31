"الصباغ": 100 ألف جنيه غرامة تزوير التأمين على العامل في القانون الجديد

قال سعيد الصباغ، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إن قانون التأمين الجديد سيوحد ما بين الأجر المتغير والثابت، وسيرفع الحد الأقصى للتأمين لـ6 آلاف جنيه، وهذا يعني زيادة المعاشات.





وتابع" الصباغ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد سيعاقب أي شركة تقوم بالتأمين على العامل بآجر غير حقيقي بالغرامة بـ20 ألف جنيه، وهذه الغرامة قابلة للزيادة لـ100 ألف جنيه.





ولفت إلى أن الحل الأمثل لقضية العلاوات الخمس، هي إعداد مشروع قانون يوفر للمواطنين هذه العلاوات، وتفعيل القضايا الموجودة في المحكمة الدستورية.



