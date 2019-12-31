حساب المواطن: يجب تغيير الحالة الوظيفية للمستفيد في حال انتقاله للعمل بالقطاع الخاص





أكد برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة تغيير الحالة الوظيفية للمستفيد، في حال انتقاله إلى العمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ لضمان دقة بيانات المستفيد.





وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي "خدمة المستفيدين"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "المستفيد عليه الدخول للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، في حالة تغيير وظيفته، وذلك لتحديث البيانات، باختيار أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل)، وتغيير الحالة الوظيفية إلى (موظف قطاع خاص) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ثم الضغط على أيقونة (حفظ).





وكان حساب المواطن، قد أكد تقديم صرف دعم الدفعة الـ26 (شهر يناير 2020)، يوماً واحداً عن موعدها الأساسي، ليكون الصرف يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020م، مجدداً التأكيد على أن صرف دفعة الدعم يتم في الـ10 من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديمها يوماً أو تأخيرها يوماً إذا صادف يوم 10 من الشهر الميلادي إجازة رسمية.



