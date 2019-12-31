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حساب المواطن: يجب تغيير الحالة الوظيفية للمستفيد في حال انتقاله للعمل بالقطاع الخاص
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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الفجر السعودي
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أكد برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة تغيير الحالة الوظيفية للمستفيد، في حال انتقاله إلى العمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ لضمان دقة بيانات المستفيد.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي "خدمة المستفيدين"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "المستفيد عليه الدخول للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، في حالة تغيير وظيفته، وذلك لتحديث البيانات، باختيار أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل)، وتغيير الحالة الوظيفية إلى (موظف قطاع خاص) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ثم الضغط على أيقونة (حفظ).
وكان حساب المواطن، قد أكد تقديم صرف دعم الدفعة الـ26 (شهر يناير 2020)، يوماً واحداً عن موعدها الأساسي، ليكون الصرف يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020م، مجدداً التأكيد على أن صرف دفعة الدعم يتم في الـ10 من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديمها يوماً أو تأخيرها يوماً إذا صادف يوم 10 من الشهر الميلادي إجازة رسمية.
برنامج حساب المواطن
هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.
ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة ، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الإعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.
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