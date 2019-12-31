Advertisements
Advertisements
Advertisements

فتاة مغربية للمصريين بعد انتهاء منتدى شباب العالم: كلمة شكرًا قليلة في حقكم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
عقب مشاركتهم المتميزة في منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص عدد من المشاركين من كل الدول قبل سفرهم على القيام بجولة سياحية في المعالم الأثرية والمدن الساحرة في بقاع مصر الحبيبة، لتتحول تلك الوفود إلى سفراء للدولة المصرية في دولهم. 

نشرت فتيحة ابرار من المغرب، المشاركة في منتدي شباب العالم 2019 بعد انتهاء المنتدي عبر حسابها الرسمي بموقع "الفيسبوك" صور لها وهي في مصر معلقة عليها: "كلمة شكرًا قليلة في حقكم لقد أظهرتم للعالم ان مصر في الطريق الصحيح و قادرة على قيادة العالم وتغييره نحو الأفضل، شكرًا لكم يا شباب الغد، الغد بأمان في اياديكم".

وكشفت فتيحة ابرار في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "أن منتدى شباب العالم من أفضل المنتديات التي شاركت فيها في حياتي اذ انه فضاء لجميع الشباب للتعرف مع بعضهم البعض، تكوين صداقات جديدة، واكتشاف ثقافات مختلفة وعادات جديدة من مختلف أنحاء العالم، علاوة على اننا نناقش مواضيع مختلفة ومقترحات يمكن ان تكون مشاريع مستقبلية التي بدون سيكون لها صدى جيد لا في أفريقيا ولا في العالم كله".

وتابعت: "شخصيا شاركت في مجموعة من الجلسات والورشات في مختلف المواضيع التي اعتبرها مصيرية مثل الذكاء التكنولوجي، السلام، قوة أفريقيا، حماية الغذاء... هي مواضيع مهمة و تؤثر بشكل مباشر في كل دول العالم الموجودة في المنتدى والتي تم الإجابة عنها في اخر المنتدى عن طريق اقتراحات جدولية التي سيتم تطبيقها في المستقبل".

واختتمت ثنائها قائلة: "اريد ان أضيف فقط لكل من سيقرأ كلامي، انت أو أنتي أينما كنت، كشباب الغد وقادة الغد، لا تتخلوا عن طموحاتكم ولا عن آمالكم نحو تحقيق اهدافكم، فهذه الآمال هي التي تبقينا على قيد الحياة وتجعلنا كل يوم نستيقظ لنحقق هدفنا الذي رسمناه من قبل، واذا ماكانت عندك الرغبة الكافية انك تضحي بأشياء لكي تصل لحاجات سترجع عليك بالنفع على المدى البعيد في حياتك، اعلم انه من الصعب ان تكمل وسوف تبقى في نفس المتاهة".

وعن كونها ضمن الشباب أضافت: "نحن كشباب لدينا كل الإمكانية لان نغير عالمنا وجعله عالما افضل لكل واحد منا، عالما يسوده المحبة والطمأنينة، عالما خاليا من الإرهاب والنبذ والقمع عالما يحمل شعار واحد، الا وهو السلام، السلام الحقيقي وهدا ما لمسناه في منتدى شباب العالم". 

وفي نهاية وجهت الشكر لمصر أم الدنيا ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على احتضانه الفكرة وتنظيمه لهذا الحدث الرائع والأسطوري "منتدى شباب العالم" الحامل لمجموعة من الرسائل والتوصيات القيمة، حيث قالت: "شكرًا للمدينة الجميلة شرم الشيخ مدينة المحبة، السلام والتاريخ على ترحيبك بنا طيلة مدة المنتدى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي شباب العالم مصر في الطريق الصحيح كلمة شكرًا قليلة في حقكم فتاة مغربية للمصريين الصداق اخبار منتدي شباب العالم

أخبار تهمك

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ 36 دقيقة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ يوم

بعد خطاب الفيفا.. أول رد رسمي من الزمالك بشأن أزمة النقاز

منذ حوالي 4 ساعات

لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب شكر سميرة أحمد لـ "السيسي"

الطريقة الصحيحة لوضع "الفاونديشن" (فيديو)

محافظ البحيرة لـ"ياسمين" بطلة ذهبية الأرجنتين: "شرفتينا وأصبحتي رمزا لشباب مصر" (فيديو)

معتز فتيحة يتعاقد على تحويل رواية "آخر يهود الإسكندرية" لفيلم سينمائي

فيديو .. القومى للمرأة: التصريحات الأممية عن وفاة محمد مرسي "فرقعة إعلامية"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

07:06 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

07:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status