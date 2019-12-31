صحيفة ليبراسون: إيران حولت المنطقة لـ"مسرح توترات" مع واشنطن

اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن إيران حولت منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، خلال الأشهر الأخيرة، إلى مسرح رئيسي لتوتراتها مع الولايات المتحدة.

وحذرت الصحيفة الفرنسية من عواقب ذلك التصعيد على العراق، ودول المنطقة ومستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت، إنه "بعد قصف سلاح الجو الأمريكي، الأحد الماضي، مواقع على الحدود العراقية السورية لميليشيا موالية لإيران ردا على هجومها على قاعدة أمريكية، يشهد العراق تصعيدا بين إيران وإدارة ترامب".

وتحت عنوان " ظل للصراع مع إيران، وراء الضربات الأمريكية للعراق "، أوضحت الصحيفة أن "الطائرات المقاتلة الأمريكية قصفت 5 أهداف لكتائب "حزب الله" العراقي على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل 25 قتيلاً وخمسين آخرين في صفوف هذه المليشيا الإيرانية في العراق.

ووفقاً للصحيفة فإن "واشنطن تتهم هذه مليشيا حزب الله العراقي بتنفيذ 11 هجومًا ضد قواتها المنتشرة في العراق منذ نهاية أكتوبر الماضي.

وتابعت "ليبراسيون" كان آخر هجوم للمليشيات، الجمعة الماضية، ضد قاعدة عراقية تضم جنود التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي بالقرب من كركوك، قتل خلاله متعاقد أمريكي وإصابة 4 عسكريين أمريكيين وجنديين عراقيين.

وأوضحت أن "الحصيلة غير المسبوقة لهذا الهجوم دفع إدارة ترامب إلى الانتقام بحزم، كما أعطى الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر إلى قوات جيشه لشن غارات، على قواعد ومستودعات ذخائر كتائب حزب الله العراقي.