متحدث البترول عن 2019: عام النتائج الإيجابية

وصف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عام 2019 بأنه عام "البترول"، موضحًا أنه تم تحقيق نتائج إيجابية بعد وضع استراتيجية في القطاع من قبل الوزير بالتعاون مع الشركات التي تعمل في هذا المجال.





وأوضح "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن أهم ما تم تحقيقه في 2019 هو طرح مناقصة التنقيب في البحر الأحمر وإعلان وجود 3 شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، لافتًا إلى أن هذه الشركات تنفق حوالي 326 مليون دولار حد أدنى من المبالغ الاستثمارية.





وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أنه لم تكن الدولة تستطيع طرح مناقصات دون ترسيم الحدود مع السعودية، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 55 اكتشافا منها 15 اكتشاف غاز طبيعي و40 اكتشاف زيت.





وتابع: "حققنا في عام 2019 أعلى معدل إنتاج الثروة البترولية حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل من الغاز"، مردفًا: "نستمر في تحقيق الاستقرار الكامل للمنتجات البترولية وكل المواطنين".



