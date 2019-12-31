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شاهد.. خالد الصاوي يتحدث لـ"الستات" عن "الفلوس" (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:38 م
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خالد الصاوي
خالد الصاوي
أحمد رمضان متولي
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أكد الفنان خالد الصاوي أنه شارك في فيلم "الفلوس" الذي يُعرض الآن في دور العرض، لأنه يضم فنانين مثل تامر حسني وهو يكسر النجاح العادي، موضحًا أنه عُرض عليه من قبل فيلم مع "حسني" ولكن لم يتم التوفيق ولكن بعد أن تعرف عليه جيدًا وافق على العمل.

 

تابع الصاوي خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، على قناة CBC، أن الفيلم تم الاستعداد له جيدًا وهناك بعض العبارات العميقة به مثل الإنسان هل هو مُسير أو مخير؟! وأيضًا متى يكون المجرم لديه فرصة للتراجع ومتى يُكابر ويستمر في جريمته.

 

أضاف الفنان أن الشيء الوحيد الذي أقنعه بأنه ممثل جيد كان الجمهور، حيث أن النقاد والمخرجين والأهل والأقارب مهمون ولكن رأي الجمهور أهم مؤشر لأداء الفنان، متابعًا أنه أحيانًا يعود بالحنين إلى بعض أعماله التي قدمها وبعض المشاهد التي آداها حتى يحكم على نفسه كفنان، وإذا ما كان آدائها بشكل جيد أم لا.

 

كشف الصاوي أنه قدم التحية إلى نفسه في بعض الأعمال والمشاهد، منها مشهد من مسلسل "هي ودافنشي" الذي كان بمشاركة الفنانة ليلى علوي، متابعًا أنه يخاف من مسلسل "أهل كايرو" و"خاتم سليمان" ولكنه يتابعهما الآن.

 

رأى الفنان أن المال والصحة ضمن أهم الأشياء التي عندما ينظر إلى شريط حياته يرى أنها جاءت في وقت مناسب، معترفًا أنه أحيانًا يكون شخصًا مسرفًا ولا يتعامل بحكمة مع المال.

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