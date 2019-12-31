أستاذ هندسة طرق يكشف مجهودات الدولة في قطاع النقل خلال ٢٠١٩

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن مصر عام 2019 حققت إنجازات كبيرة في قطاع النقل؛ حيث بدأت أعمال التطوير منذ 2014.





وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن أهم إنجازات 2019 افتتاح أنفاق قناة السويس في شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد لربط شبه جزيرة سيناء مع الوطن الأم؛ فضلًا عن تقليل فترة الانتقال من سيناء إلى باقي أجزاء الجمهورية حيث تصل المدة إلى 23 دقيقة بدلًا من ساعات.





وأشار إلى أن مصر أنجزت محور 30 يونيو الذي افتتحته وزارة الإسكان؛ وهو كان من المشروعات الكبرى التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية المصرية.





وأشار إلى أنه تم إحداث تطوير كبير في قطاع مترو الأنفاق مثل إنشاء محطة هيليوبلس التي تعد المحطة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وربطها بمطار القاهرة سيحقق طفرة كبيرة.



