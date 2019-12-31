Advertisements
Advertisements
Advertisements

نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:54 م
Advertisements
نعوم
نعوم
الفجر الفني
Advertisements

خضعت المطربة "نعوم"، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٠، من توقيع خلود سليمان. 

 

وارتدت " نعوم" فستان بادى روز مطعم بالورود واللولي والكرستالات بتوقيع مصممة الأزياء خلود سليمان، وبأنامل مصفف الشعر كريم أبو السعود ولمسات خبيرة التجميل بسمة رمضان، وبعدسة نبيل محمد.

 

جدير بالذكر أن أخر أعمال المطربة "نعوم" كليب "كدة عيب" وهي من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم، توزيع اشرف البرنس، إنتاج شركة مزيكا ، ومن إخراج مازن نيازى، والتي حققت صدي كبير علي  مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرحها.

 

 كما تستعد نعوم لأحياء عدة حفلات برأس السنة. 

نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ ساعتين

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خطاب الفيفا.. أول رد رسمي من الزمالك بشأن أزمة النقاز

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

05:06 م

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status