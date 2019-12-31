نعوم تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير من توقيع خلود سليمان (صور)

خضعت المطربة "نعوم"، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٠، من توقيع خلود سليمان.

وارتدت " نعوم" فستان بادى روز مطعم بالورود واللولي والكرستالات بتوقيع مصممة الأزياء خلود سليمان، وبأنامل مصفف الشعر كريم أبو السعود ولمسات خبيرة التجميل بسمة رمضان، وبعدسة نبيل محمد.

جدير بالذكر أن أخر أعمال المطربة "نعوم" كليب "كدة عيب" وهي من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم، توزيع اشرف البرنس، إنتاج شركة مزيكا ، ومن إخراج مازن نيازى، والتي حققت صدي كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرحها.

كما تستعد نعوم لأحياء عدة حفلات برأس السنة.