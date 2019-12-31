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قبل موقعة أرسنال.. مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، غياب النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن مواجهة أرسنال المرتقبة غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي.

 

وأشارت التقارير، إلى أن بوجبا لم يسافر مع بعثة مانشستر يونايتد إلى لندن لمواجهة فريق آرسنال غدًا في الجولة الـ21 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وذكرت شبكة ‘‘مانشستر إيفننج نيوز‘‘ الإنجليزية، أن بعثة مانشستر يونايتد تحركت بدون بول بوجبا ليتأكد غيابه عن مباراة أرسنال.

 

وكان بوجبا قد غاب عن مباراة بيرنلي السابقة بعدما لعب مباراتين متتاليتين ضد واتفورد ونيوكاسل، ولكنه سيواصل الغياب ضد آرسنال أيضًا.

 

وعندما سئل عما إذا كان بوجبا سيكون جاهزًا لمواجهة أرسنال، أجاب أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد اليوم: ‘‘نعم، أعتقد ذلك‘‘.. ومع ذلك غاب اللاعب الفرنسي عن بعثة الشياطين الحمر المتجهة للندن.

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