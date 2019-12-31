حصاد البورصة في 2019 .. سهم "التجاري الدولي "هو الأفضل أداء خلال هذا العام

حصاد البورصة المصرية

كشف حصاد البورصة المصرية في 2019 أ أن

أداء لأسهم القاهرة للإستثمارات ، وسهم التجارى الدولى محققاً سعر 82.1 جنيه ، وسهم المصرية للمنتجعات، هم الأفضل في هذا العام ، بينما كان

سهم الحديد و الصلب هو الأسوء أداء خلال العام فقد تراجعت قيمته السوقيه بحوالى ٨٥.٨٢٪ ثم سهم سيدى كرير بحوالى ٤٦.٩٠٪ ثم سهم حديد عز بحوالى ٤٢.٣٤ ٪ .