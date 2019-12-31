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حصاد البورصة في 2019 .. سهم "التجاري الدولي "هو الأفضل أداء خلال هذا العام
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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نيفين سمير
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حصاد البورصة المصرية
كشف حصاد البورصة المصرية في 2019 أ أن أداء لأسهم القاهرة للإستثمارات ، وسهم التجارى الدولى محققاً سعر 82.1 جنيه ، وسهم المصرية للمنتجعات، هم الأفضل في هذا العام ، بينما كان سهم الحديد و الصلب هو الأسوء أداء خلال العام فقد تراجعت قيمته السوقيه بحوالى ٨٥.٨٢٪ ثم سهم سيدى كرير بحوالى ٤٦.٩٠٪ ثم سهم حديد عز بحوالى ٤٢.٣٤ ٪ .
وقال خبراء أسواق المال أن عام ٢٠١٩ كان عام سي علي البورصة المصرية حيث كان أداء المؤشر egx30 مخيب للأمال حيث ربح خلال السنه حوالى 7٪ فقط.
وكشف حصاد البورصة المصرية في 2019 ، أن المؤشر الرئيسي أيجي إكس 30 ، قد أغلق على ارتفاع بنسبة 7.1%، بينما تراجع مؤشر" أيجي إكس بنسبة 23.0% ، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 19.1%
وخسرت البورصة المصرية، بنهاية 2019، نحو 41 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند 708 مليار جنيه ، مقارنة عن العام الماضي الذي بلغ فيه 749.5 مليار جنيه.
وعلل محمد فريد رئيس البورصة المصرية أسباب التراجعات وهي شطب 12 شركة خلال العام المنتهى، بقيمة رأس مال سوقى قدره 59.9 مليار جنيه.
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