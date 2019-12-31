رئيس هيئة الأركان العامة يزور كلية القيادة للقوات المسلحة





زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الثلاثاء، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.





وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان العامة، عند وصوله قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي والقادة التنفيذيون بالكلية، وفور وصوله استمع إلى شرح وتحديث عن موقف التحول إلى جامعة الدفاع الوطني.





ثم قدم محاضره للضباط المعلمين والدارسين بدورة الحرب الحادية عشر كأحد البرامج الدراسية للدورة، بعنوان (التحديات في البيئة الإستراتيجية وأثرها في المملكة والقوة العسكرية).



