محسن عادل : الحكومة أنجزت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي

كشف محسن عادل، خبير المال والاستثمار عن حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن مصر أنجزت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث انهت الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.



وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن مصر حققت عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لافتًا إلى أن بلادنا واحدة من أكبر دول العالم في معدل النمو الاقتصادي، ومن أكبر دول العالم في الإنفاق على البنية التحتية سواء شبكة الطرق أو شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء والتطوير بالطاقة الشمسية.



وتابع: "نستقبل عام 2020 بسد عالي جديد سيفتتح في منطقة بنبان في أسوان، حيث سينطلق منه طاقة تمثل أكبر توليد طاقة شمسية على مستوى العالم"، موضحًا أنها سوف توازي حجم إنتاج السد العالي من الكهرباء.



ولفت إلى أن الدولة اكتفت ذاتيا من الغاز الطبيعي وأصبحت تصدره، مؤكدًا أن حجم اكتشافات الغاز كان إيجابيا في الفترة الماضية، كما أن ميزان المدفوعات عاد إلى مستوى التقليدي فضلًا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.

