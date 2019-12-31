إضراب مرضى الغسيل الكلوى اعتراضًا على ندب ممرضات مستشفى إهناسيا ببني سويف (صور)

أضرب عددًا من مرضي مركز الغسيل الكلوي التابع لمستشفى إهناسيا المركزي ببني سويف، عن الخضوع لجلسات الغسيل الدورية، اعتراضًا على قرار مديرية الصحة بندب عددًأ من ممرضات المركز للوحدات الصحية التابعة لإدارة إهناسيا، وتكليف غيرهن من الخريجات الجُدد للعمل بالمركز.



وأكد المرضى أنهم يعترضون على تغيير تمريض مركز الغسيل الكلوي، وإستبدال القدامى بممرضات من الخريجات الجُدد، غير المدربات على تركيب مستلزمات وأجهزة الغسيل، مؤكدين أن مديرية الصحة وافقت على ندب 11 ممرضة منذ شهر تقريبًا، واليوم فوجئنا بندب 5 ممرضات آخريات وإستبدالهن بالخريجات الجُدد.



وفي ذات السياق وجه المحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية بإهناسيا، نائبه "نشأت معبد" ومسئول التفتيش المالي والإداري بالوحدة، بزيارة المرضى بمركز الغسيل الكلوي، التابع للمستشفى المركزي، للتعرف على مشكلاتهم، حيت تم التواصل مع مدير المستشفى، والعقيد محمود مهني، مأمور المركز، لانهاء إضراب المرضى، بعد الإتفاق على إيقاف تنفيذ ندب 5 ممرضات للوحدات الصحية.



وتواصلنا مع الدكتور أيمن رشوان، مدير المستشفى، الذي أكد أن المرضى أعترضوا بالفعل على ندب ممرضات المركز للوحدات الصحية، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، الذى وافق مبدئيًا على إيقاف ندب الـ5 ممرضات، ووعده بعودة الممرضات للوحدات الصحية، لافتًا إلى أنه تم استئناف العمل بالمركز وخضع المرضى لجلسات الغسيل الدورية بانتظام.

