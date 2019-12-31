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حصاد البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي يقفز 7% خلال عام 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:18 م
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حصاد البورصة المصرية
حصاد البورصة المصرية
نيفين سمير
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حصاد البورصة المصرية 

كشف حصاد البورصة المصرية في 2019 ، أن المؤشر الرئيسي  أيجي إكس 30 ، قد أغلق على ارتفاع بنسبة 7.1%، بينما تراجع مؤشر" أيجي إكس  بنسبة 23.0% ، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 19.1%

وخسرت البورصة المصرية، بنهاية 2019،  نحو  41 مليار جنيه  ليغلق رأسمالها السوقي عند 708 مليار جنيه ،  مقارنة عن العام الماضي الذي بلغ فيه 749.5 مليار جنيه.

وكشف محمد فريد رئيس البورصة عن أسباب التراجعات وهي  شطب 12 شركة خلال العام المنتهى، بقيمة رأس مال سوقى قدره 59.9 مليار جنيه.



وقالت حنان رمسيس  خبيرة أسواق المال  لـ "الفجر " أنه مع نهاية عام 2019 ، وعلي الرغم من الأداء المخيب لتوقعات المتعاملين في أداء المؤشرات إلا أن المؤشر 30 إستطاع ان يحقق ارتفاع بنسبة 7% عن العام السابق في حين كان لمؤشر 70 صاحب أعلي نسبة خسارة خلال العام والتي فاقت 23% مع انخفاض في راس المال السوقي يقدر ب 50 مليار جنية  ، وعلي الرغم من رفع العديد من الشركات لرؤس أموالها وهذا الارتفاع يقدر بنحو 10 مليار جنية،  إلا إنه لم يستطيع تقليص إنخفاض راس المال السوقي ، ويعوض خسائرة مما تسبب في تقليص نسبة الاسهم المصرية في المؤشرات العالمية.
 
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حصاد البورصة في 2019 المؤشر الرئيس

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