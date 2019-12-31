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علاء ثابت: تجديد الخطاب الديني يصب في حماية الأمن القومي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:30 م
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جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، إن تجديد الخطاب الديني يصب في حماية الأمن القومي المصري، ولا يمس جوهر الدين، ولكنه مهمة تجديد الفهم البشري لنص القرآن المقدس. 

وأضاف خلال أول جلسات الحوار المجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، والتي انعقدت بمؤسسة الأهرام، أن مهمة الخطاب ليست قصرًا على الأزهر وخريجيه، ولكن لكل من يمتلك علمًا واسعًا؛ فليس من المعقول أن يشارك بتجديد الخطاب الديني من هو ليس مؤهلًا.

وأكد "ثابت" أن الأمر يحتاج دعم مجتمعي وإعلامي وديني كامل لينجح، مؤكدًا أن جلسة اليوم ستخرج بمقترحات وحلول جذرية لتجديد الخطاب الديني.

ويشارك بالمؤتمر محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي ، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ويدير الندوة الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،ويحضرها كوكبة من المثقفين والاعلاميين.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصاء وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.
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