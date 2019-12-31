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خبير استراتيجي يكشف أهم إنجازات مصر في مكافحة الإرهاب عام 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:29 م
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العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
داليا الحسين
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في خط مكافحة الإرهاب خلال عام 2019 واستطاعت السيطرة على الحدود الغربية وشمال سيناء، مشيرًا إلى أن الحروب الكلاسيكية أصبحت بعيدة وتحولت إلى حروب بالوكالة وصنع بؤر خطر متحركة حتى تحاول إحداث قدر عالي من الفوضى في الدولة المستهدفة؛ وهذا متوقع في 2020.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه سيتم استخدام أشكال غير نمطية في محاولة صناعة التهديد وارتكاب عمليات إرهابية في 2020، لافتا إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية متحسبة لهذا الأمر وعلى درجة عالية جدًا من الاستعداد.

وأشار إلى أن الإقليم يمر بأصعب فترات الاضطراب منذ عقود، موضحا أن دول الجوار يرتكب فيها عمليات إرهابية ويسقط ضحايا تقارب 70 شخصا يوميا وكذلك في إفريقيا وهذه الأرقام غير مسبوقة.
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الكلمات المفتاحية

عمليات إرهابية شمال سيناء حروب العميد خالد عكاشة الإرهاب

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