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فريد : 4 إلى 5 شركات قطاع خاص ستطرح أسهمها بالبورصة في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:25 م
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بوابة الفجر
رويترز
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 قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية يوم الثلاثاء إنه يستهدف  طرح ثلاث أو أربع شركات من القطاع الخاص في عام 2020 بالسوق.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق نحو 244 شركة بنهاية عام 2019 منهم 215 شركة بالسوق الرئيسي  و29 شركة ببورصة النيل.

كان أحدث طرح عام أولي لشركة مصرية خاصة في وقت سابق من الشهر الحالي عندما باعت راميدا للأدوية نحو 49 بالمئة من أسهمها لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه (109.7 مليون دولار).

تطوير بورصة النيل خلال أسبوعين :

وقال فريد، متحدثا خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

 

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طروحات عام 2020 البورصة المصرية البورصة

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