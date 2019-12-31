فريد : 4 إلى 5 شركات قطاع خاص ستطرح أسهمها بالبورصة في 2020

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية يوم الثلاثاء إنه يستهدف طرح ثلاث أو أربع شركات من القطاع الخاص في عام 2020 بالسوق.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق نحو 244 شركة بنهاية عام 2019 منهم 215 شركة بالسوق الرئيسي و29 شركة ببورصة النيل.

كان أحدث طرح عام أولي لشركة مصرية خاصة في وقت سابق من الشهر الحالي عندما باعت راميدا للأدوية نحو 49 بالمئة من أسهمها لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه (109.7 مليون دولار).

تطوير بورصة النيل خلال أسبوعين :

وقال فريد، متحدثا خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولم يذكر تفاصيل أخرى.