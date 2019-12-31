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ليلة رأس السنة 2020 | أفكار ممتعة وغير تقليدية للاحتفال بالـ Christmas في المنزل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:22 م
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ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
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لو هتقضي ليلة رأس السنة في المنزل مع العائلة، فهناك العديد من الأنشطة الاحتفالية التي يمكن القيام بها لتضفي جوًا من السعادة والبهجة عند استقبال العام الميلادي الجديد، لذلك جمعنا لكم 24 فكرة ممتعة وغير تقليدية للاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل لقضاء ليلة لا تنسى!

1- اصنعي لوحة مصورة لذكرياتك المفضلة في عام 2019.

2- ارقصي طوال الليل على أنغام الموسيقى المفضلة لك، وارفعي الصوت على أعلى درجة لمزيد من الحماس والبهجة.

3- أعدي طبق كبير من الفشار واقضي الليلة في مشاهدة فيلمك المفضل.

4- اصنعي قائمة بالأشياء التي حققتيها في العام، وقومي بتعليقها في مكان واضح على الحائط لتعطيك شعورًا بالفخر والسعادة.

5- قومي بدعوة أصدقائك لمنزلك واقضوا الليلة معًا تتسامرون وترقصون.

6- احضري مفرقعات الورق الملون الشهيرة وبمجرد أن تبدأ الساعات الأولى من العام الجديد اطلقيها من الشرفة مع أصدقائك.

7- حاولي تقمص أداء المغنية ريهانا في أخر أغنياتها مع أصدقائك واستعدوا لوقت مليء بالفكاهة والضحك.

8- قومي بشراء كاميرا بولارويد الفورية والتقطي أجمل اللحظات مع عائلتك وأصدقائك.

9- اسعدي عائلتك أو أحبائك بطهو أكلة رائعة أو بعمل وصفة حلوى جديدة.

10- اجمعي أصدقائك في منزلك وضعوا معاً خطط العام الجديد.

11- اغلقي الأنوار واشعلي الشموع وابدأي العد التنازلي للعام الجديد.

12- إذا كنت تخططين لدعوة أصدقائك القدامى أو أصدقاء المدرسة، فاعدي سي دي مليء بأبرز الأغاني القديمة التي كنتم تعتادون على سماعها.

13- اصنعي كوب كبير من مشروب الشوكولاتة الساخنة وزينيه بالمارشميلو والكريمة المخفوقة، وكافئي نفسك به على الأشياء التي حققتيها في العام.

14- قومي بعمل بعض التمارين الرياضية قبل منتصف الليل، وبمجرد أن تشير عقارب الساعة إلى 12 صباحًا احضري أيس كريم بالنكهة المفضلة لك وكافأي نفسك به!

15- في الدنمارك لديهم عادة يقومون بها ليلة رأس السنة بمجرد أن تدق الساعة 12 وهي الوقوف على الكراسي والقفز من عليها، جربي القيام بذلك مع عائلتك لتضفي جوًا من البهجة والمرح، ولكن توقعي أن يستاء جيرانك من هذا الموقف، لقد حذرتك!

16- أعدي في ليلة رأس السنة حفل فوندو الشوكولاتة ونوعي في الفواكه والحلوى المقدمة معه.

17- قومي بعمل فيديو قصير لأبرز اللقطات واللحظات التي مررتِ بها خلال عام 2019 مع أصدقائك، وادعيهم لمشاهدته سويًا.

18- أعدي جلسة دردشة شيقة من أصدقائك، فمثلًا اصنعي قائمة قصيرة من الأسئلة عن أحداث العام الماضي، واكتبي كل سؤال في ورقة، وضعيها في برطمان واطلبي من أصدقائك أن ينتقوا ورقة ليجيبوا عن السؤال بداخلها، أمثلة للأسئلة التي يمكنك طرحها: ما هو أفضل فيلم بالنسبة لك هذا العام؟ أو ما هو أفضل شيء حدث لك؟ أو ما أبرز شيء قمت بتحقيقه؟ وهكذا.

19- قومي بنفخ بالون واملئيه بقصاصات الورق الملون ثم قومي بفرقعته في منتصف الليل.

20- اصنعي لضيوفك قبعات مدون عليها كلمات احتفالية بمناسبة العام الجديد 2020.

21- قومي بعمل لافتات ورقية مدون عليها عبارات احتفالية بالعام الجديد مثل "Goodbye 2019" أو "2020, I can’t wait" أو "Cheers 2020" والتقطي أجمل الصور التذكارية معها.

22- قفي مع أصدقائك في شكل دائري وامسكوا أيدي بعضكم البعض والتقطوا صورة سيلفي لكما بهذه الطريقة، اجعلوها عادة في ليلة رأس كل عام جديد.

23- العبي مع أصدقائك لعبة مرحة مثل لعبة الكنز المفقود، خبأي شيئًا في مكان ما واتركي علامات ورقية في أنحاء متفرقة من المنزل تشير إلى مكان الكنز مثل أسفل الأريكة، أو أسفل الطاولة ومن سيصل إلى الكنز أولا عليه أن يتحدى أي شخص للقيام بعمل معين.
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