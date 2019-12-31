كرم جبر: كل من تصدى لتجديد الخطاب الديني ناله النقد

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قضية تجديد الخطاب الديني من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والأمن القومي، وهي قضية تقتضي حلولًا، وتفتح مواضيعًا وجراحًا قديمة.





وأضاف خلال أول جلسات الحوار المجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، والتي انعقدت بمؤسسة الأهرام، أن كل من تصدى لتجديد الخطاب الديني ناله النقد، مثل طه حسين وعباس العقاد ومحمد عبده، موضحًا أن هناك أسس لذلك، منها تجديد الحديث الشريف؛ فالبعض يضعنا في أشياء ثانوية مثل أن الكعبة لا تجدد ولا يجلب لها حجارة من الغرب، وهذا ليس المقصود من تجديد الخطاب الديني.





وأوضح "جبر" أن الخطاب الديني يتعلق بالمرأة أيضًا؛ فبعض شيوخ التطرف ينظرون لجسدها وليس عقلها وفكرها، بالإضافة إلى قضية الاستشهاد والانتحار، والتي تحتاج إلى رأي قاطع، وأيضًا قضية الأوطان والأديان، وهل هناك تعارض.





وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.



