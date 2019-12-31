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بسبب الطقس السيئ.. تعليق الدراسة في السعودية لبعض المدارس يوم الإثنين ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١ "تعرف على التفاصيل"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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الطقس
الطقس
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بسبب الطقس السيئ.. تعليق الدراسة في السعودية لبعض المدارس يوم الإثنين ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١ "تعرف على التفاصيل"

تعليق الدراسة في السعودية للعديد من المدارس اليوم الاثنين الموافق 16/12/2019 حيث أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تعليق أعمال الدراسة في بعض المناطق نظرا لخطورة الطقس على الطلبة والطالبات حيث تمر السعودية بطقس شديد البرودة وسط تساقط كثيف للأمطار.

تمر منطقة الخليج العربي بطقس غير مستقر خلال الفترة الحالية بسبب الموسم الشتوي فحرصا على سلامة الطلاب حذرت هيئة الأرصاد الطلاب من النزول من المنزل في تلك المناطق لتقوم الحكومة السعودية بتعليق الدراسة تماما بتلك المناطق.

طقس السعودية اليوم
كشفت وزارة التعليم السعودية عن أسماء الإدارات التعليمية التي تم تعليق الدراسة بها اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية وهي على النحو التالي:

أسماء الإدارات التعليمية والمدارس المتعلق بها الدراسة اليوم الإثنين بالسعودية
تعليم رأس التنورة وتعليم الظهران وتعليم القطيف وتعليم الخبر وتعليم غرب وشرق الدمام بالإضافة إلى تعليم الجبيل.

كما تشهد العديد من المناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية حيث أكدت أن هناك بعض الإدارات التعليمية التي لم يتم تعليق الدراسة بها نظرا للظروف الجوية المستقرة نسبيا.

تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية
ينتظر الطلاب على مستوى جميع محافظات المملكة العربية السعودية عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حيث أصبحت امتحانات الترم الأول على الأبواب فيجب أن يستعد الطلاب لتلك الامتحانات بعزيمة قوية وأن يقوموا باستغلال تلك الأجازة للمذاكرة والمراجعة للحصول على أعلى الدرجات.

على الجانب الأخر يسعى العديد من الطلاب في المملكة في تلك الفترة الإعداد لخطة أجازة نصف العام وماذا سيفعلون خلال تلك الأجازة بعد الانتهاء من أجازة نصف العام.

قدمنا لكم أسماء المدارس والإدارات التي قامت وزارة التعليم تعليق الدراسة بها في المملكة العربية السعودية نظرا لسوء الأحوال الجوية ونتمنى لطلابنا دوام التوفيق والنجاح.

بسبب الطقس السيئ.. تعليق الدراسة في السعودية لبعض المدارس يوم الإثنين ١٩ ربيع الآخر ١٤٤١ "تعرف على التفاصيل"

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