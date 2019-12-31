حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

كشفت تقارير صحفية اليوم حقيقة مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي والتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان باهر المحمدي قرر بشكل مفاجئ الرحيل عن صفوف الإسماعيلي ومطالبة الإدارة بهذا الأمر في إحدى حواراته التليفزيونية مؤخرا ليبدأ البعض في ربط اسم اللاعب بالنادي الأهلي في الشتاء.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن الأهلي لا يفكر مطلقا في التعاقد مع باهر المحمدي أو أي مدافع آخر في الفترة القادمة وتحديدا في يناير وأن التركيز منصب بشكل كبير على التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز.

وتأتي تلك الأنباء في ظل إصابة سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المارد الأحمر لصدام قوي أمام مصر للمقاصة غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب السلام بالقاهرة.