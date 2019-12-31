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zamalek channel تردد قناة الزمالك الجديد 2019 التابعة للجماهير البيضاء وموعد اطلاقها على القمر الصناعي نايل سات "Nile s

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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الزمالك
الزمالك
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zamalek channel تردد قناة الزمالك الجديد 2019 التابعة للجماهير البيضاء وموعد اطلاقها على القمر الصناعي نايل سات "Nile s

تردد قناة الزمالك 2019 الجديد على نايل سات وهي تعتبر من القنوات الاكثر بحث حاليا فى مصر والوطن العربي والذى نستعرضه لكم من خلال موقعنا الاخباري حيث يبحث كافة عشاقي الساحرة المتسديرة البيضاء في كل مكان عن القناة الجديدة التي سوف تطلق خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة بالإعلان عن القناة التي ستكون مكان تردد دي ام سي الاخبارية، والتي كانت موجودة من قبل علي نفس التردد ايضًا، وسوف يتم انطلاق القناة عبر الاستوديوهات التحليلية والفنية التي قد تبلغ مساحتها 420 متر وسوف نرصد لكم تردد قناة الزمالك.

تردد قناة الزمالك
أعلن المستشار مرتضي منصور بأن القناة سيتم اطلاقها قريبًا، وأنه لم يتم تعين أحد بشكل رسمي حتي الان وسوف يتم استقبال كافة الضيوف والحاضرين في المجموة ايضًا والذين هم العاملون في برنامج الزمالك اليوم، والذى علي رأسهم الشهير خالد الغندور واحمد جمال، وأيضًا باقة كبيرة من النجوم والمحللين الرياضية الكبار علي هذه الشاشة.

تكون قناة الزمالك هي الاكثر بحث خلال الفترة المقبلة وذلك لما ينتمي اليها من القلعة البيضاء كما سيكونوا على دراية بكيرة بكافة الوسائل الخاصة بالحوار والاتصال والتي تأتي مع ألمع البرامج الوطنية والرياضية، وسوف يتم ضم كوكب كبير من الاعلامين الكبار ومنهم نجوم كرة القدم لكي يتم البناء بالبث عبر الشاشة الخاصة بها.

تردد قناة الزمالك الجديدة
يمكنكم ان تقوموا بضبط جميع اجهزة الرسيفر المختلفة من أجل استقبال تردد قناة الزمالك الجديد علي النايل سات المصري وذلك عبر الترددات التالية التي منها يتم تشغيل القناة بالجودة العالية وذلك لحظة انطلاقها في السادس من اكتوبر القادم.

القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat AB7

التردد 11595.39
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 34
التشفير مفتوحة

القمر الصناعي AB2
التردد 11678
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 34
التشفير مفتوحة

القمر الصناعي عربسات بدر 4
التردد 12092
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 34
التشفير مفتوحة

zamalek channel تردد قناة الزمالك الجديد 2019 التابعة للجماهير البيضاء وموعد اطلاقها على القمر الصناعي نايل سات "Nile s

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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور قناة الزمالك تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات تردد قناة الزمالك 2019 تردد قناة الزمالك برومو قناة الزمالك الجديدة برومو قناة الزمالك zamalek channel Zamalek

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