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روجينا تؤدي مناسك العمرة برفقة أسرتها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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روجينا
روجينا
هبة أحمد
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أعربت الفنانة روجينا عن شعورها بالسعادة الكبيرة بالاحتفال بالعام الجديد في المملكة العربية السعودية، لقضاء مناسك العمرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت روجينا مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت في الصور وهي داخل الحرم المكي، وبرفقة زوجها الفنان أشرف زكي وبناتهم، وعلقت على الصور قائلة :"اللهم لك الحمد يارب دايما تكتب لنااستقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم".

وفى سياق آخر، تُشارك روجينا في السباق الرمضاني القادم لعام ٢٠٢٠ بمسلسل "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان،روجينا، نور،ريم سامى،عبد العزيز مخيون،أحمد زاهر، نجلاء بدر،دنيا عبد العزيز، إدوارد ، أحمد داش، رحاب الجمل.

والجدير بالذكر أن الفنان أشرف زكي شارك مؤخرًا في مسلسل" بلا دليل"، والمسلسل بطولة درة، نيكولا معوض، خالد سليم،أشرف زكي، حازم سمير، إسلام جمال، من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي،
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