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"سموم الإسكندرية" يحذر من تناول الخمور: تؤدي إلى فشل كلوي وفقدان البصر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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حذر مركز الإسكندرية للسموم، المواطنين من تناول الخمور، وذلك تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحل الميثيلي او السبرتو الأحمر.

جاء ذلك في بيان له، على صفحته على على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تزامنا مع الإحتفال برأس السنة.

وأضاف البيان، أن تحذير المركز جاء لما تمثله الخمور المذكورة من أضرار خطيرة بداية من الغسيل الكلوي، إضافه إلى التاثير على الجهاز العصبي المركزي كنزيف المخ والارتشاح الشديد أو غيبوبه، إضافة إلى تأثيره على الرؤيا التي قد تنتهي بفقدان البصر "عمى دائم".
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مصر سموم الاسكندرية راس السنه الاسكندرية اخبار

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