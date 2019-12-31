Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالمحسن سلامة: سيستمر الدور التنويري لمؤسسة 'الأهرام' للأبد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:10 م
Advertisements
جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الحديث عن دولة عصرية دون ثورة فكرية في كل المجالات، هو أمر مستحيل، سواء كانت عن الشأن العام أو الخطاب الديني أو طريقة التفكير، من الصعب الحديث عن حضارة بدون ثورة فكرية تتواكب معها.

وأضاف خلال جلسة حوار مجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، واستضافتها مؤسسة الأهرام، أن وزير الأوقاف اختار الطريق الصعب، وبدأ سلسلة من النقاشات وخص مؤسسة الأهرام، وهذا يدل على تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف تفتخر به الوزارة، ويليق بمؤسسة الأهرام التي يمتد تاريخها لـ144 عامًا، والتي سوف يستمر دورها التنويري للأبد.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصاء وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤسسة الأهرام مؤتمر الشأن العام عبدالمحسن سلامة الفجر

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ يوم

لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ أقل من ساعتين

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد خدمات حارسه أمام مصر المقاصة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عبدالمحسن سلامة: الإصلاح الإداري ثقافة في الأساس وتطبيقه مشكلة

بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"

وزير الأوقاف: افتقدنا لفترات طويلة الجلوس على مائدة حوار وطني حر

كرم جبر: لفظ "الشأن العام" واسع ويشمل كل شئ

علاء ثابت: الأمن القومي للوطن واجب علينا جميعًا ودورنا الحفاظ عليه

عبدالمحسن سلامة: "الشأن العام" هو لُب الأمن القومي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

05:06 م

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status