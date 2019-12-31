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طارق العشري يخطط لضم 3 لاعبين للحرس في يناير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:07 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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يسعى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود للتعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال الميركاتو الشتوي، ضمن تدعيمات الفريق.

وركز العشري على ثلاثة مراكز يحتاجوا لتدعيمات، وهم مركز المهاجم وصانع الألعاب ولاعب خط وسط.

وظهر الحدود بمستوى مقبول هذا الموسم حتى الان تحت قيادة العشري الفنية، حيث خاض 10 مباريات، فاز في 2
وتعادل في 5 وخسر في 3 ليحتل المركز ال 11 برصيد 11 نقطة

وتعادل الحدود في مباراته الاخيرة امام انبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة العشرة من بطولة الدوري العام.
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