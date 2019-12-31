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مباراة الامارات واليمن "كأس الخليج العربي" تردد القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمعلقين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:07 م
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الامارات واليمن
الامارات واليمن
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في السطور المقبلة، نتابع معكم تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج العربي مباراة الإمارات واليمن، وإختصت قناة بي إن سبورت إتش دي 2019 بنقل المباراة بدون تشفير على النايل وعرب سات، التردد المجاني، وذلك لبطولة كأس الخليج العربي، خليجي 24 البطولة المقامة في قطر، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الشامل الهام، ونسعى لنقل التقارير الهامة.

في يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 نتابع معكم مباراة الإمارات واليمن، في تمام الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، مباريات الجولة الأولى تقام على إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، ونتابع معكم المباريات على قناة بي إن سبورت إتش دي، القناة المفتوحة على نايل وعرب سات، والتعليق عامر الخوذبري، تابع المقال الآن، ونستكمل معكم الأخبار العامة التي تخص مباريات كرة القدم في آسيا والعديد من الدول.

اضبط قناة بي إن سبورت 2019 قمر نايل سات
التردد 11566 26 شرق
معدل الترميز 27500
الإستقطاب أفقي H
معامل تصحيح الخطأ 34
التشفير مفتوح

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في خليجي 24 إلى ثمانية منتخبات في آسيا، وتقام مباريات الجولة الأولى الثلاثاء، وهو ما نتابعه عن قرب، ونستكمل معكم التقارير الخاصة بالبطولة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة، تابع الآن المعلقيت على مباراة الإمارات المقبلة، ونتابع معكم كل جديد.

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