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إسلام إبراهيم لـ"الفجر الفني": استعد لعمل سينمائي جديد مع محمد عز.. وأحلم بالعمل مع يحيي الفخراني

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم
حوار ولاء عبد الناصر
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*كسرنا الدنيا بمسرحية "علاء الدين" فى موسم الرياض.

*توقفت عن تصوير مسلسل"بيضة دهب" بسبب انشغالي ب"علاء الدين".

*خالد جلال مكتشف موهبتى فى التمثيل.

*استعد لعمل سينمائي جديد مع المخرج إبرام نشأت.

*أحلم بالعمل مع الدكتور يحيي الفخراني.

ممثل موهوب استطاع أن يثبت موهبته ويدخل قلوب الجمهور ببساطته وتلقائيته، قدم العديد من الأعمال الفنية أبرزهم مسلسل "طلعت روحي، ريح المدام"، وفيلم "ساعة رضا".

فتح الممثل الشاب إسلام إبراهيم قلبه ل"الفجر الفني" وتحدث عن مسلسله الجديد "بيضة دهب"، تجربته فى مسرحية "علاء الدين"، الأعمال السينمائية الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

فى البداية .. نهنئك على نجاح مسرحية علاء الدين ..كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟

تجربة رائعة جدا ولكنها متعبة ومرهقة لأنها معتمدة على الاستعراضات، والمسرح بشكل عام يكون أصعب من التليفزيون والسينما، وأنا استمتعت جدا بهذا العمل، وعرضنا ٤ أيام فى الرياض والحمد لله الإقبال كان كبير من قبل الجمهور، فكان لا يوجد كرسي فاضي فى المسرح.

وكيف كانت الكواليس مع نجوم العمل؟

الشغل مع أحمد عز ممتع وجميل جدا، فهو شخص مجتهد ويحب التفاصيل ويركز فى عمله، وفريق العمل بشكل عام أنا استمتعت بالعمل معه واستفدت نصائح كثيرة منهما مثل نصائح سامي مغاوري فهو أب بمعني الكلمة وكان يعطيني النصيحة بكل حب، وهشام إسماعيل أيضاً كنت التقي منه النصائح.

وماذا عن مسلسلك الجديد "بيضة دهب"؟

مسلسل "بيضة دهب" يعتمد على البطولة الشبابية ويشاركني فى البطولة كلا من "هنادى مهنى، محمد جمعة، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين"، صورنا يوم واحد فقط، وتم الإيقاف بسبب انشغالي بمسرحية علاء الدين، ولكن خلال الأيام المقبلة سيتم الرجوع إلى التصوير مرة أخري، وسيتم عرضه على إحدي المنصات الرقمية.

وهل لديك جديد فى السينما خلال الفترة المقبلة؟

نعم، فأنا استعد لتصوير فيلم جديد مع المخرج إبرام نشأت، ويشارك فى بطولة الفيلم كلا من محمد عز، أحمد سلطان، ميرنا صلاح، ونحن حاليا لم نحدد اسم الفيلم النهائي، وهنبدأ تصوير خلال الفترة المقبلة.

وكيف كانت تجربتك فى تقديم برنامج "أقوي أم فى مصر" . وهل كان لديك تخوف فى البداية؟

أنا استمتعت جدا بتقديم البرامج، لأني اعتمدت على البساطة والكلام من القلب، كنت خائف فى البداية من تقديم البرامج ولكن عندما تعاملت بتلقائية وجدت الأمر سهل، والبرنامج حقق نجاح كبير بسبب الناس المتواجدة فى البرنامج من أمهات مصر والمقدم شبه من الجمهور وقريب منه.

وتعليقك على الممثل الذي يتجه إلى تقديم البرامج؟

موهبة تقديم البرامج مختلفة تماماً عن التمثيل، فعلي سبيل المثال ممكن يكون هناك ممثل عظيم ولا يستطيع التقديم، والعكس يكون مقدم برامج جيد ولا يستطيع التمثيل، لذلك من يمتلك الموهبة والكاريزما فى تقديم البرامج هو من يفعل ذلك.

من مكتشف موهبة إسلام إبراهيم ..وشجعه للدخول فى مجال التمثيل؟

بعد تخرجي قررت أن أدخل فى مجال التمثيل واتجهت إلى مركز الإبداع الفني لاختبار موهبتي، وأول من اكتشف موهبتي هو المخرج خالد جلال وأتاح لى الظهور.

وما المواقف الصعبة التي واجهتك فى بداية مشوارك الفني؟

الاغتراب والعيش بعيدا عن الأهل ، فأنا ليس من القاهرة وكانت هذه أصعب المواقف التى واجهتني فى البداية، ولكن بعد ذلك تأقلمت على الوضع.

وما أقرب الأدوار التي قدمتها إلى قلبك؟

أحب شخصية "تيسير" فى مسلسل "طلعت روحي"، فهي شخصية مختلفة وبعيدة عن الكوميديا، وجعلتني أوضح للمنتجين إني ليس مقصور على الكوميديا فقط.

ومع من من الممثلين تتمني العمل معه خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى العمل مع الفنان يحيي الفخراني فأنا أحبه جدا واحلم بالعمل معه واعتبره مثلى الأعلى فى التمثيل.

وماذا يمثل لك عام 2019 قبل انتهائه..ووجه كلمة لكل جمهورك بمناسبة 2020؟

الحمد لله عام 2019 كان كويس ولطيف، وقدمت فيه برنامج "أقوي أم فى مصر"، ومسلسل "ابن اصول"، وتم إعادة عرض مسلسل "طلعت روحي"، والحمد لله اعتبره مر بسلام ولطيف.

أحب أقول لكل جمهوري كل عام وأنتم طيبين وبخير وتحققوا كل أحلامكم، وتفاؤلوا بالخير تجدوه.
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