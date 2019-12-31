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بيريز يقدم لجماهير ريال مدريد هدية أعياد الميلاد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:24 م
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فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يخطط لتجديد عقد ثنائي الفريق لوكا مودريتش وسيرجيو راموس في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ عليهما.

 

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يدرس تجديد عقد سيرجيو راموس علماً بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2021.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يدرس أيضاً تجديد عقد لوكا مودريتش ولكن هذا الأمر يعتمد على دور اللاعب وآدائه مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

 

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2020 ولم تفتح إدارة الملكي حتى الآن مفاوضاتها مع اللاعب صاحب الـ34 عاماً لتجديد عقده.

 

وكشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد مطلع الشهر الجاري عن موعد اعتزاله النهائي تحديداً بعد وصوله لعامه الثالث والثلاثين.

 

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"سأستمر في الملعب حتى أفقد شغفي وطموحي".

 

وأضاف:"حتى الآن، أنا في حالة فنية وبدنية جيدة جدًا وما زال لدي طموح كبير في تحقيق المزيد من الإنجازات مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا".

 

وعن خليفته بالملاعب، قال راموس:"المقارنات ليست جيدة أبدًا لأي لاعب ولكن ريال مدريد يضم لاعبين مميزين في مراحل الناشئين".

 

واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "هناك لاعبون رائعون في الأندية الأخرى مثل ماتياس دي ليخت والذي يقدم مستوى جيدًا في مركزي ولكنه بالتأكيد يحتاج لمزيد من الخبرة لكنه في رأيي لاعب المستقبل".

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