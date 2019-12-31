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بومبيو: الميليشيات المدعومة من إيران تهدد سفارتنا في بغداد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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قال وزير الخارجة الأمريكي، مايك بومبيو، إن الميليشيات المدعومة من إيران تهدد السفارة الأمريكية في بغداد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية تعرضت لاقتحام من قبل المحتجين على الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله"، أحد فصائل "الحشد الشعبي العراقي".


وأفاد مصدر إعلامي، بسقوط 32 جريحا من محتجين مؤيدين لـ"الحشد الشعبي" إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من السفارة الأمريكية ببغداد، بعد توجههم إلى مبنى السفارة للاعتصام أمامها.


فيما طالب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المحتجين بالانسحاب فورا وبعيدا عن مبنى السفارة.


واستهدفت طائرات مسيرة أمريكية، في 29 ديسمبر، خمسة مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين، بحسب قيادة "الحشد الشعبي".


وأكد قادة سياسيون وعسكريون أمريكيون أن الضربات الجوية وجهت ردا على قصف قاعدة "كي وان" العراقية، التي تستضيف قوات للتحالف الدولي، في محافظة كركوك شمالي العراق، والذي أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين. واتهمت واشنطن "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء هذا الهجوم.

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مليشيات مايك بومبيو كتائب حزب الله رئيس الوزراء العراقي بغداد اليكي السفارة الامريكية إيران

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