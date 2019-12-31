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هيئة "الغذاء والدواء" تحذر من صلصة الفلفل الحار "Sriracha"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجهت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذير من صلصة الفلفل الحار "Sriracha Hot Chilli Sauce" للعلامة التجارية (Sriracha)، بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمر المنتج وانتفاخ العبوة وتطاير مكوناتها عند فتحها، وذلك حسبما ذكرت في بيان لها عبر موقعها الرسمي.

ودعت هيئة الغذاء والدواء، المستهلكين إلى تجنب فتح عبوة المنتج والتخلص منه فوراً، مؤكدة على أنه جاري تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 10 مارس 2003م؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية، التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويضم المجلس في عضويته ممثلين من الوازارت المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية).

فضلاً عن محافظ الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة ويكون ترشيحهم عن طريق مجلس الغرف السعودية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وكذلك عضوية اثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة أحدهما في الغذاء والأخر في الدواء بترشيح من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.

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الكلمات المفتاحية

المملكة الغذاء والدواء السعودية

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