عاجل.. ضربة قوية جديدة للأهلي قبل موقعة المقاصة

أصبحت فرص مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة مصر المقاصة غدًا صعبة للغاية إن لم تكن منعدمة.



ويعاني لاعب الأهلي من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة حيث تغيب عن مران الأهلي الجماعي خلال الأيام الماضية واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.



ولم يشارك الشحات في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ليخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر من مباراة الغد.



وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم أكد صعوبة لحاقه بمواجهة الغد أمام مصر المقاصة.





ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعهم من 8 انتصارات متتالية فيما يأتي فريق مصر المقاصة في المركز الخامس عشر بـ9 نقاط.