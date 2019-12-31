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توقيع بروتوكول لنشر كرة اليد في المدارس برعاية وزارة الرياضة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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هشام نصر ووزير الرياضة
هشام نصر ووزير الرياضة
الفجر الرياضي
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يقوم إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر غدا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة طارق شوفي غدا في وزارة الشباب والرياضة وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .

وصرح هشام نصر أن الهدف من توقيع البروتوكول هو نشر لعبة كرة اليد في المدارس حتي يتمكن النشء والبراعم الصغيرة من التعرف علي اللعبة وبالتالي زيادة قاعدة الممارسة علي المستوي المدرسي .

ووجه رئيس اتحاد شكره لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي علي رعايته وتشجيعه  للفكرة  التي ستعود بالنفع علي اللعبة بزيادة عدد الممارسين لكرة اليد في المدارس.

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