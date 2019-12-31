بعثة اليد في صربيا على مائدة السفير

وسط اجواء اسرية استقبل سفير مصر في صربيا عمرو جويلي بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر الاتحاد المصري لكرة اليد.





تناولت البعثة الغداء في منزل السفير الذي اشاد بقيمة كرة اليد المصرية علي الصعيد الدولي ، واشار الي انهم كانوا خير سفراء للعبة الشعبية الثانية خلال تواجدهم في صربيا لمواجهة منتخبها وديا في مباراتين استعدادا لامم افريقيا في تونس.





ومن جانبه اشاد المهندس هشام نصر باستقبال السفير عمرو جويلي ورجال السفارة المصرية للبعثة المصرية منذ وصولها صربيا وتوفير كل المساعدة المطلوبة علي هامش الدعوة الدولية الودية التي تلقاها المنتخب المصري من نظيره الصربي استعدادا لامم افريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو.





وحرص رئيس الاتحاد باسم اسرة كرة اليد علي توجيه الشكر للسفير عمرو جويلي وكل رجال السفارة المصرية في صربيا.





وتجدر الاشارة الي ان بعثة اليد خاضت مباراتين في صربيا مع منتخبها الاول بمحترفيه فازت في الاولي وخسرت في الثانية خلال برنامج استعدادها لامم افريقيا المؤهلة للاولمبياد .



