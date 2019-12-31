Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز شربين واتحاد المنزلة في ختام الدور الأول للقسم الثالث

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements

أختتم اليوم الثلاثاء منافسات الدور الأول، للمجموعة التاسعة، من القسم الثالث، بإقامة مبارتان، في ختام الجولة الـ 15، حيث تمكن إتحاد المنزلة من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب فريق شبان بدواي بنتيجة 3-1.
شهد اللقاء تقدم المنزلة بهدفين فى الشوط الأول وقلّص بدواى الفارق بالشوط الثانى قبل أن يضيف المنزلة هدف الفوز والثلاث نقاط .

وفاز فريق شربين على حساب فريق شيكو 4-1 بعدما تأخر في بداية اللقاء بهدف، حيث نجح في التعادل قبل ختام الشوط الأول، ثم أضاف ثلاث أهداف بالشوط الثاني.

وشهد ملعب المباراة أحداث مؤسفة وإشتباكات عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

بتلك النتائج يسدل الستار على أحداث الدور الأول للمجموعة التاسعة حيث أنهى فريق بنى عبيد الدور الأول فى الصدارة برصيد ٣٠ نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام شربين بينما يقبع المطرية فى مؤخرة الجدول برصيد ٧ نقاط.

ترتيب المجموعة التاسعة عقب نهاية الدور الأول:

١- بنى عبيد ٣٠ نقطة
٢- شربين ٢٩ نقطة
٣- نبروه ٢٦ نقطة
٤- ميجاسبورت ٢٤ نقطة
٥- شبان بدواى ٢١ نقطة
٦- مياه الدقهلية ٢٠ نقطة
٧- بلقاس ١٩ نقطة
٨- كهرباء طلخا ١٧ نقطة
٩- السنبلاوين ١٦ نقطة
١٠- عمال المنصورة ١٥ نقطة
١١- شيكو ١٥ نقطة
١٢- شباب الأمير ١٣ نقطة
١٣-منية سمنود ١٢ نقطة
١٤- المنزلة ١١ نقطة
١٥- المطرية ٧ نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ أقل من نصف ساعة

3 مفاجآت في ليفربول.. وكيل كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح ومكالمة ليوناردو

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 19 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكد غياب 4 لاعبين ضد اسبانيول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status