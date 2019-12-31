فوز شربين واتحاد المنزلة في ختام الدور الأول للقسم الثالث



أختتم اليوم الثلاثاء منافسات الدور الأول، للمجموعة التاسعة، من القسم الثالث، بإقامة مبارتان، في ختام الجولة الـ 15، حيث تمكن إتحاد المنزلة من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب فريق شبان بدواي بنتيجة 3-1.

شهد اللقاء تقدم المنزلة بهدفين فى الشوط الأول وقلّص بدواى الفارق بالشوط الثانى قبل أن يضيف المنزلة هدف الفوز والثلاث نقاط .



وفاز فريق شربين على حساب فريق شيكو 4-1 بعدما تأخر في بداية اللقاء بهدف، حيث نجح في التعادل قبل ختام الشوط الأول، ثم أضاف ثلاث أهداف بالشوط الثاني.



وشهد ملعب المباراة أحداث مؤسفة وإشتباكات عقب نهاية المباراة بين الفريقين.



بتلك النتائج يسدل الستار على أحداث الدور الأول للمجموعة التاسعة حيث أنهى فريق بنى عبيد الدور الأول فى الصدارة برصيد ٣٠ نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام شربين بينما يقبع المطرية فى مؤخرة الجدول برصيد ٧ نقاط.



ترتيب المجموعة التاسعة عقب نهاية الدور الأول:



١- بنى عبيد ٣٠ نقطة

٢- شربين ٢٩ نقطة

٣- نبروه ٢٦ نقطة

٤- ميجاسبورت ٢٤ نقطة

٥- شبان بدواى ٢١ نقطة

٦- مياه الدقهلية ٢٠ نقطة

٧- بلقاس ١٩ نقطة

٨- كهرباء طلخا ١٧ نقطة

٩- السنبلاوين ١٦ نقطة

١٠- عمال المنصورة ١٥ نقطة

١١- شيكو ١٥ نقطة

١٢- شباب الأمير ١٣ نقطة

١٣-منية سمنود ١٢ نقطة

١٤- المنزلة ١١ نقطة

١٥- المطرية ٧ نقاط



