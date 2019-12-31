ليلى حسين تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايات بنات"

وتقدم "حسين"، دور هام في أحداث الجزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.



يذكر أن آخر تعاون بي إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تى فيجين للمنتج طارق الجنايني، الجزء الثالث والرابع من مسلسل "حكايات بنات".

بدأت الفنانة ليلي حسين، تصوير أول مشاهدها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الرابع، أمس الأحد فى منطقة الحزام الأخضر بأكتوبر.