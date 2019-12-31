طريقة مكافحة العثة، من الحشرات الطفيلية التي تعيش في الملابس وايضًا في المفروشات حشرة العثة، بل يمكنها العيش داخل السجاد والأغطية أيضًا، مما يسبب اضرار تؤثر على صحة الانسان حيث تصيب الانسان بالحساسية المفرطة إذا كان يعاني منها، كما انها تصيب الانسان بمرض الجرب والاصابة بالأمراض التنفسية مثل مرض الربو والضيق في التنفس، العثة يوجد منها أنواع عديدة وشديدة الخطورة منها عثة الطيور، وعثة المفروشات، وعثة الغبار وكل نوع يتواجد حسب البيئة التي تساعده على العيش بها، كما انه ليس من السهل التخلص من العثة بالطرق التقليدية في حال انتشرت بين الطيور أو تسببت في إصابة الانسان بالأمراض الخطيرة؛ لذلك في مقالنا اليوم من مجلة ثقافية سوف نوضح طريقة مكافحة العثة فتابعونا للإفادة.

أماكن تواجد العثة

1-حشرة العثة تحتاج إلى التخفي بالمناطق الدافئة والتي ترتفع بها الرطوبة مثل جسم الانسان بالتالي تتوافر جميع الظروف البيئية التي تساعدها على البقاء، حيث انها تتغذى على بقايا جلد الانسان المتساقط منه، بل ويمكن لحشرة العثة أن تعيش على بقايا صغيرة جداً من الجلد قد لا يلاحظها الانسان حيث أن الجلد الميت يشبه الغبار الناعم على الجلد.

2-حشرة العثة يمكنها التخفي اثناء النهار والانتشار بالليل للبحث عن غذائها.

3-حشرة العثة لديها القدرة على التخفي داخل الوسائد والمفروشات حيث انها لا تري بالعين المجردة، لذلك من أفضل الطرق التي يمكن بها الكشف عن وجود عثة في المفروشات هو وجود بقع سوداء مصحوبة باللون الأحمر مثل الاتربة على المفروشات البيضاء حيث تترك العثة فضلاتها على المفروشات بعد الحصول على الطعام.

أسباب وجود العثة

اثبتت جميع البحوث الطبية أن السبب الأساسي في انتشار العثة هو الاتربة، حيث أن الاتربة تحتوي على كثير من الحشرات الضارة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، كما أن حشرة العثة عبارة عن كائنات حية دقيقة تفضل العيش في الأماكن الرطبة التي تساعدها على التكاثر والانتشار بسرعه.

لذلك من اهم العوامل التي تساعدها على البقاء في الأماكن هي ارتفاع الرطوبة كما أن حشرة العثة تعيش على حويصلات الكائنات الحية وهذه الحيوانات تنتشر بكثرة داخل مفروشات السرائر والوسائد، والسجاد، وتنتشر في الملابس الصوفية التي تفضل العيش بداخلها، كما انها تتواجد داخل الملابس التي يتم تركها داخل الحقائب لعدة شهور.

اضرار العثة

حشرة العثة تسبب امراض خطيرة للإنسان ومنها:

يصاب الانسان بالأمراض الجلدية مثل مرض الاكزيما .

مرض الالتهاب الرئوي الذي يصاحبه سعال وشرقة شديدة اثناء التنفس .

مرض حساسية الانف بسبب استنشاق الهواء المليء بالأتربة المحملة بالجراثيم والعثة الضارة .

كما انها تصيب الانسان بمرض الجرب الجلدي .

إصابة الانسان بالأرق وهو عدم القدرة على النوم، حيث انها تنشط اثناء توقف الانسان عن الحركة بالتالي يشعر بها الانسان وتسبب الإحساس بحركة على الجلد غير مريحة مما يسبب التوتر وعدم الإحساس بالراحة .

طريقة مكافحة العثة

بعد ذكر جميع الاضرار التي تصيب الانسان بسبب العثة فعلينا التخلص منها وتجنب انتشارها في البيت، لذلك يجب اتباع وسائل صحيحة وصحية في ذات الوقت مثل: