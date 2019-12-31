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عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم مجلس إدارة نادى الزمالك، موقفه النهائي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي والمقرر لها 14 فبراير، بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستقر مجلس إدارة القلعة البيضاء رسمياً على خوض مواجهة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر.


وتراجع مجلس الزمالك عن قرار الانسحاب من خوض المواجهة، بعد التأكد من إمكانية تعرض الفريق لعقوبات وغرامات مادية كبيرة فى حالة عدم خوض اللقاء.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد حاول فى الفترة الماضية، نقل اللقاء إلى تونس أو الإمارات، بسبب وجود خلافات مع قطر بشأن الأمور السياسية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان في النهائي، بينما فاز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على الوداد البيضاوي المغربي.
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