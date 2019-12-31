Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد البورصة في 2019 .. إجمالى قيم التداولات تسجل 409 مليار جنيه

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

أظهر حصاد البورصة في عام  2019، ارتفاع قيم التداولات بالبورصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات بالبورصة نحو 409.72 مليار جنيه في عام 2019، مسجلا ارتفاعًا بقيمة 51.2 مليار جنيه عن العام الماضي 2018 الذي بلغ فيه حجم التداولات 358.49 مليار جنيه، حيث وزعت قيم التداولات على 182.9 مليار جنيه لسندات،  و32.3 مليار جنيه لسوق خارج المقصورة، واستحوذا السوق الرئيسي على قيم تداولات 194.47 مليار جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قيم تداولات البورصة في 2019 حصاد البورصة في 2019 حصاد البورصة البورصة

أخبار تهمك

رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

3 مفاجآت في ليفربول.. وكيل كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح ومكالمة ليوناردو

منذ ساعة و 14 دقيقة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكد غياب 4 لاعبين ضد اسبانيول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status