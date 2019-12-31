حصاد البورصة في 2019 .. إجمالى قيم التداولات تسجل 409 مليار جنيه

أظهر حصاد البورصة في عام 2019، ارتفاع قيم التداولات بالبورصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إجمالي قيم التداولات بالبورصة نحو 409.72 مليار جنيه في عام 2019، مسجلا ارتفاعًا بقيمة 51.2 مليار جنيه عن العام الماضي 2018 الذي بلغ فيه حجم التداولات 358.49 مليار جنيه، حيث وزعت قيم التداولات على 182.9 مليار جنيه لسندات، و32.3 مليار جنيه لسوق خارج المقصورة، واستحوذا السوق الرئيسي على قيم تداولات 194.47 مليار جنيه.