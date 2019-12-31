Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيفاء وهبي على البوستر الدعائي لفيلمها الجديد أشباح أوروبا (صورة)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:56 م
Advertisements
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements
تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، البوستر الدعائي الأول لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 8 يناير المقبل.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مختلفة على البوستر، حيث انسدل الشعر الأصفر علي ظهرها، وبدت في هيئة شكلية فائقة الأنوثة.

ويشارك في بطولة الفيلم، هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإنتاج محمد الوزيري، وإخراج محمد حماقي.

هيفاء وهبي على البوستر الدعائي لفيلم أشباح أوروبا

هيفاء وهبي على البوستر الدعائي لفيلمها الجديد أشباح أوروبا (صورة)
هيفاء وهبي على البوستر الدعائي لفيلمها الجديد أشباح أوروبا (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي فيلم هيفاء وهبي الجديد فيلم اشباح اوروبا اشباح اوروبا

أخبار تهمك

لن تكلف بيريز دولار واحدا.. صفقة مجانية في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

3 مفاجآت في ليفربول.. وكيل كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح ومكالمة ليوناردو

منذ ساعة و 14 دقيقة

صدمة كبيرة في برشلونة بعد تأكد غياب 4 لاعبين ضد اسبانيول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

طرح البوستر التشويقي لفيلم هيفاء وهبي الجديد "أشباح أوروبا"

"بهوت شورت وجاكت جلد".. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على الـ"إنستجرام"

بكلمات مؤثره هيفاء وهبي تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا

أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بتدريبات فيلمه الجديد "أشباح أوربا" (فيديو)

أحمد الفيشاوى يخضع لتدريبات قاسية من أجل فيلم "أشباح أوروبا"

هيفاء وهبي تحصد المركز الـ20 في قائمة أجمل نساء العالم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

12:32 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status