هيفاء وهبي على البوستر الدعائي لفيلمها الجديد أشباح أوروبا (صورة)

تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، البوستر الدعائي الأول لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 8 يناير المقبل.





وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مختلفة على البوستر، حيث انسدل الشعر الأصفر علي ظهرها، وبدت في هيئة شكلية فائقة الأنوثة.





ويشارك في بطولة الفيلم، هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإنتاج محمد الوزيري، وإخراج محمد حماقي.





هيفاء وهبي على البوستر الدعائي لفيلم أشباح أوروبا