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وزارة الدفاع الجزائرية تلقي القبض على إرهابيين اثنين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:49 م
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وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح في شرقي البلاد. 

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، إن أحد المقبوض عليهما التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994، لافتة إلى المقبوض عليه الثاني التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017.

وأضافت أن الإرهابيين كانا برفقة 6 نساء و7 أطفال، مشيرة إلى أن العملية لاتزال متواصلة وتم خلالها العثور على بندقيتين.

وقالت :"تأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن."

وفي 20 ديسمبر الجاري ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن إرهابيا وصفته بـ"الخطير" سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة ببلدة القرارم، بولاية ميلة شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأمر يتعلق بعبدالمؤمن شروانة، المكنى "أبوالبراء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

كما أشارت إلى أن "أبوالبراء" كان بحوزته بندقية رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الجزائري تواصل النشاط الأمني لشل نشاط الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود مع مالي والنيجر في الجنوب، أو في بعض المناطق الشرقية مثل محافظات البويرة وتيزيوزو وباتنة (شرق)، والمدية وبومرداس (وسط).

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