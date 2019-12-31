أرسنال ضد مان يونايتد.. أوباميانج يضع أرتيتا وإدارة الجانرز في ورطة كبيرة

وضع المهاجم الدولي الجابوني أوباميانج لاعب نادي آرسنال الإنجليزي إدارة الفريق و المدير الفني الحالي للجانرز في ورطة كبيرة قبل مباراة ارسنال ضد مان يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين غدا على ملعب الإمارات بالعاصمة الانجليزية لندن حيث طلب اللاعب الدولي الجابوني هذا الأسبوع من الإدارة الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تعرف علي طلبات أوباميانج قبل مباراة أرسنال ضد مان يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

وذكرت صحيفة ‏التايمز الإنجليزية الشهيرة أن اللاعب الدولي الجابوني أوباميانج اخبر إدارة نادي ارسنال الإنجليزي أنه يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للانضمام لنادي ينافس على البطولات وخوض تحد جديد.

بينما قالت صحيفة ‏تلجراف الإنجليزية أن ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي أرسنال الإنجليزي سيواجه معركة كبيرة لكي يُقنع المهاجم الدولي الجابوني أوباميانج بالبقاء في صفوف الفريق حتي نهاية عقده لكن الشكوك تزداد حول مغادرة اللاعب للفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن الاسباني ارتيتا أيضا يود الحفاظ على اللاعب الدولي السويسري تشاكا وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالرغم من رغبته في إبقاء اللاعب إلا أن المدرب بدأ بالبحث عن أسماء بخط الوسط لتعزيز الفريق لأن النادي اللندني مُصّر علي بيع اللاعب السويسري ولأنه يريد مبلغ لأكثر مما قدمه هرتا برلين لضم اللاعب وأن إدارة نادي آرسنال تبحث بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة عن لاعبين بإمكانه ضمهم كإعارة من ضمنهم أدريان رابيو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لكن هُناك شكوك ان اليوفي سيوافق على رحيلة كإعارة.

تعرف على موعد مباراة ارسنال ضد مان يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

من المقرر أن يستضيف نادي آرسنال علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي مانسشتر يونايتد غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.