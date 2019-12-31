الكشف عن موعد تجديد ريال مدريد لـ"بنزيما"



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع بنزيما من أجل تجديد عقده حتى 2022 علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2021.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد بنزيما سيكون في نهاية الموسم الحالي وذلك في ظل تركيز الفريق على منافسات هذا الموسم.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كريم بن زيما يلعب في ريال مدريد منذ عام 2009 قادماً من ليون وخاض مع الميرينجي 488 مباراة في جميع المسابقات وسجل 238 هدفاً وصنع 131 هدف.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية أمس أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وجه ضربة قوية لبرشلونة في الفترة الحالية.



وأفاد موقع الدون بالون الإسباني بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم هجوم باريس سان جيرمان أبلغ والده بفتح محادثات مع ريال مدريد بالفترة الحالية.



وأكد الموقع الإسباني أن برشلونة ابتعد قليلاً عن الاهتمام بنيمار بعد تألق اللاعب الشاب أنسو فاتي وانتظار انفجار موهبة أنطوان جريزمان بقميص البلوجرانا.



وأشار الموقع الإسباني إلى تعهد بيريز رئيس ريال مدريد بتقديم عرض خيالي من أجل النجن البرازيلي وسيكون قائداً للفريق مع وجود هازارد وبنزيما في الخط الهجومي.

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يقترب من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الفرنسي نجم الفريق كريم بنزيما مع الملكي حتى عام 2022.