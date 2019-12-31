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شاهد.. اللقطات الأولى من كواليس مسلسل "اطمني"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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مسلسل اطمني
مسلسل اطمني
هبة أحمد
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كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن مشاركتها في مسلسل "اطمني"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت هاجر مجموعة صور جديدة من كواليس المسلسل، وعلقت على الصور قائلة: "اطمني، قريبًا"، وحظيت الصور على إعجاب كبير من قبل محبيها.

مسلسل "اطمني" ينتمي للدراما الطويلة ذات الـ ٦٠ حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القادمة على إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، بطولة أنوشكا، سامح السريطي، أحمد فؤاد سليم، أحمد حاتم.

والجدير بالذكر أن هاجر شاركت مؤخرًا في مسلسل" بلا دليل"، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، أشرف زكي.
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