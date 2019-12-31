ترامب: إيران مسؤولية عن اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران هي المسؤولية الكاملة عن اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد من قبل محتجين على استهداف مواقع لـ "الحشد الشعبي" في العراق.

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما. الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. سيتم تحميلهم كامل المسؤولية. وإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".





وأفادت تقارير إعلامية بأن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية تعرضت لاقتحام من قبل المحتجين على الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله"، أحد فصائل "الحشد الشعبي العراقي".





وأفاد مصدر لـRT بسقوط 32 جريحا من محتجين مؤيدين لـ"الحشد الشعبي" إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من السفارة الأمريكية ببغداد، بعد توجههم إلى مبنى السفارة للاعتصام أمامها.





فيما طالب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المحتجين بالانسحاب فورا وبعيدا عن مبنى السفارة.





واستهدفت طائرات مسيرة أمريكية، في 29 ديسمبر، خمسة مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين، بحسب قيادة "الحشد الشعبي".





وأكد قادة سياسيون وعسكريون أمريكيون أن الضربات الجوية وجهت ردا على قصف قاعدة "كي وان" العراقية، التي تستضيف قوات للتحالف الدولي، في محافظة كركوك شمالي العراق، والذي أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين. واتهمت واشنطن "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء هذا الهجوم.





وانتقدت القيادة العراقية بشدة الضربات الأمريكية الأخيرة، واصفة إياها بانتهاك لسيادة العراق والعمل المهدد لأمنه.